استغربت اوساط "حزب الله" ما سمّتها "محاولة التشويش الواضحة على الحكومة لعرقلة مسارها، معتبرة عبر "الجمهورية" ان "كل ما يجري ليس بريئاً، ولدينا من المعلومات ما يجعلنا متأكّدين بوجود محرّك خارجي لهذا التصعيد سواء عبر سفراء او غير ذلك".
وعمّا اذا كانت هذه الحملة ستؤثر على الحكومة، شددت الاوساط على ان "لدى الحكومة مهمّة تتصدّى لها، مهما بلغ هذا التصعيد ضدّها".
كانت هذه تفاصيل خبر اوساط حزب الله للجمهورية: متأكدون من وجود محرك خارجي للتصعيد على الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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