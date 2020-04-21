اوساط الوطني الحر للجمهورية: الحملة على الحكومة هي بالوقت ذاته على العهد

لفتت اوساط ​التيار الوطني الحر​ لـ"الجمهورية" الى انّ "الحملة على ​الحكومة​، هي في الوقت ذاته حملة على العهد بقصد افشاله، وهو امر لن يتمكنوا منه، وهذا الامر الذي يؤجج انفعالاتهم"، مضيفة: "من يهاجم الحكومة اليوم، ويحمّلها مسؤولية ​الأزمة​ الاقتصادية والمالية، يبدو انّ ذاكرته مثقوبة، فيما هو متسبب بهذه الازمة وشريك بمفاقمتها وإفراغ ​الدولة​ من مواردها. فعلى الاقل ينبغي بهؤلاء ان يتحلّوا ببعض الخجل، ومن بيته من زجاج رقيق لا يرشق الآخرين بحجر".

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