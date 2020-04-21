اوساط للجمهورية: الهجوم على الحكومة ليس بريئا ومبرمج ومنسق

اشارت اوساط حكومية لـ"الجمهورية" الى انّ "الهجوم الذي تتعرّض له ​الحكومة​ ليس بريئاً"، ملاحظة انّ "تصاعده في وقت واحد من الاتجاهات المعروفة، يؤشر الى انّه مبرمج ومنسّق، وليس مستبعداً ان يكون موحى به من "مكان ما" يُحرّك عن بعد التصعيد ضد الحكومة".

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