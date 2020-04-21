شهيب: المشكلة هي في العقلية التي تمارس فوقية بادائها لنسف الطائف

لفت النائب اكرم شهيّب في حديث صحافي الى ان "االمشكلة ليست في ​الحكومة​، بل هي في العقلية التي تمارس فوقية مقيتة في ادائها سعياً الى تغيير وجه البلد وصولاً الى نسف ​الطائف​ والاطاحة ب​الدستور​".

وأشار شهيب الى انّ "هذا المنحى يتبدّى في اجتياح الحرّيات واجتياح ​القضاء​ وفي العمل الحثيث على تدمير النظام المالي والنظام الاقتصادي الحر، والسطو على الحسابات المالية ل​لبنان​يين عبر "هيركات مقنّع" يطبقونه، واكثر من ذلك ضرب النظام العام وكسر تنوّع البلد ونظامه الديمقراطي والبرلمان، وبالتالي لا يمكن السكوت على هذا الامر، ولا الركون الى عقلية تدمّر البلد، ولنستفد من تجارب الماضي التي اكّدت ان لا احد في لبنان يستطيع ان يلغي احداً".

ورداً على سؤال حول العامل الخارجي الدافع للتصعيد في وجه الحكومة، شدد على انه "اولاً المشكلة كما قلت ليست في ​حسان دياب​ كشخص، بل هي في العقلية التي حوّلته الى عجينة في يدها لتنفذ سياساتها. اما ما يُقال عن إيعاز خارجي، فنحن حزب له حضوره وموقعه وتربطنا علاقات وصداقات مع الكثير من القوى السياسية المحلية والدولية، لكن قرارنا حرّ، كان كذلك وسيبقى كذلك".