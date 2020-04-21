لفتت اوساط تيار "المستقبل" لـ"الجمهورية" الى ان "لا أمل يُرتجى من هذه ​الحكومة​، ولا تملك المؤهّلات ولا القدرات ولا النيّة على إنقاذ البلد، بل هي تعبير واضح عن عقلية مهترئة، لن تستطيع ان تقدّم شيئاً في نهاية المطاف سوى مفاقمة الازمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أوساط تيار "المستقبل" للجمهورية: لا امل يرتجى من الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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