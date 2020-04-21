الجمهورية عن دياب: هناك من يتوجه الينا كأنه مضى على وجودنا 30 سنة

علمت "​الجمهورية​" من مصادر الوفد الاقتصادي الذي التقى رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ انّ رئيس الحكومة اكّد امام الاقتصاديين انّه مضى على وجودنا في الحكومة، نحو 70 يوماً، وهناك من يتوجّه الينا وكأنّه مضى على وجودنا 30 سنة، نحن مدركون لحجم ووزن ​الأزمة​ التي لها خمسة رؤوس شيطانية، الاول "​كورونا​"، والثاني هيكلة ​المصارف​، والثالث ​الدين​ الخارجي، والرابع ​الوضع المالي​، والخامس الأزمات السياسية والاقتصادية واخطر ما فيها فقدان المواطنين لأعمالهم".

ولفتت المصادر الى ان دياب أكد أن كل ذلك، هو نتيجة، آخر 10 سنوات من السياسات الخاطئة، كلما قلنا نتيجة 30 سنة يتهموننا بأننا نهاجم خطاً سياسياً معيّناً، نحن لا نريد ان نستفز احداً ولا ان نهاجم احداً، بل نريد ان نتطلع الى الامام"، مضيفة: "دياب شدد على ان الحكومة ومع فترة حكمها حتى الآن، لديها مفاوضات خارجية حساسة ودقيقة، ولدينا مشكلة كهرباء، ومشكلة "يوروبوندز" ومشكلة "كورونا"، ومع ذلك يأتي من يرشقنا ويقصفنا بالهجوم والاتهامات من دون وجه حق، ونحن مدركون لخلفيات هذه الامور، ونحن ايضاً مستمرون لأننا نعمل من اجل البلد"، مشددة على أن "دياب أكد انه شخصياً يتحمّل مسؤوليته واحمل مسؤولية بلدي، وليس منا من يبحث عن زعامة او ليؤسس لهذه الزعامة، هذا امر لا يعنينا، فساعدونا حتى نتمكن من ان نساعد البلد".

واضافت المصادر: وحينما سأله الاقتصاديون عن ​صندوق النقد​ الدولي، اكد دياب انه حتى الآن لم نقارب صندوق النقد الّا بطلب مساعدة تقنية"، مؤكدة أن "دياب شدد على أن اولوية الحكومة حالياً هي إجراء حصر للواقع وللاضرار التي لحقت بوضعنا الاقتصادي والمالي والصحي، وكان يُفترض ان ننتهي من ذلك هذا الاسبوع، ولكن كما تعلمون "كورونا" منعت التواصل، وكذلك الاعياد، ولذلك يُفترض ان ننتهي من حصر كل الاضرار الاقتصادية والمالية آخر الاسبوع المقبل".

ولفتت المصادر الى انه وفي الحديث عن "الهيركات" اشار رئيس الحكومة امام وفد الاقتصاديين، الى اننا لم نذكر "الهيركات" ابداً، ولا توجد نية لاعتماد هذا الخيار، ولكن هناك خسائر فادحة لحقت بلبنان، ولن اقول لا بالدولة ولا بالاقتصاد ولا بالمصارف ولا بالقطاع العام والخاص، هذه الخسائر لكي نعوّضها يجب ان نبحث يميناً وشمالاً، وفي كل مكان. يمكن ان تتأخّر على الناس اموالها، او يمكن لبعض الناس ان يُمسّ بالفوائد فوق الطبيعة التي جنوها خلال السنوات العشر الماضية.