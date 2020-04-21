اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون لـ"الجمهورية" الى ان "موضوع ​العفو العام​ ينبغي ان يتمّ التعاطي معه بحذر وضمن حدود معيّنة"، مضيفا: "بالتأكيد نحن لسنا متحمسين له، انما لدينا الاستعداد لأن نقاربه من ضمن ضوابط تحاكي روحية ما يجري التحضير له من قِبل ​رئيس الجمهورية​ حول العفو الخاص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الان عون: ينبغي التعاطي مع موضوع العفو العام بحذر وضمن حدود معينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.