آلان عون: لست متحمسا لفكرة العفو العام بالمطلق

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​، إلى" عدم حماسته لفكرة ​العفو العام​ بالمطلق"، متحدثاً عن انفتاح التكتل على "نقاش بكثير من الضوابط والمعايير الصارمة والمهل المحدودة بشكل يؤمن التوازن بين الحفاظ على العدالة وبعض الصفح والرحمة، تعويضاً من ​الدولة​ عن مسؤوليتها عن اكتظاظ السجون وعن التأخير في المحاكمات".

وأوضح عون في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "هناك مواضيع عديدة أخرى مطروحة على جدول أعمال الجلسة، ولعل تلك التي نعتبرها الأكثر إلحاحاً هي المتعلقة بالتداعيات الاجتماعية والمالية والاقتصادية جراء أزمة كورونا، وقد تقدّمت ​الحكومة​ ببعض مشاريع القوانين وتقدّمنا نحن أيضاً تكتل لبنان القوي، بسلّة اقتراحات لتخفيف الأعباء عن المواطنين أكان من ناحية تسديد الرسوم و​الضرائب​، أو تسديد أقساط ​القروض​ أو تقديمات اجتماعية وغيره".

