السلطات الإيطالية تسجل للمرة الأولى تراجعا في الحصيلة العامة لاصابات كورونا

أعلنت السلطات الايطالية أنها سجلت، وللمرة الأولى منذ بداية الأزمة الصحية بسبب فيروس كورونا في الثلث الأخير من شباط الماضي، تراجعا في الحصيلة العامة للإصابات.
وأوضح رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي، في مؤتمر صحافي انه "يبلغ العدد الإجمالي للمصابين المرضى حاليا 108237 شخصا، بينما كانت هذه الحصيلة أمس 108257، حيث انخفضت بواقع 20 حالة"، معلنا " رصد 1822 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الكلي للمتعافين إلى 48877 شخصا".
كما أشار بوريلي إلى استمرار انخفاض عدد الأشخاص المرضى في المستشفيات، مبينا أن هذا العدد يبلغ حاليا 24906 حالة، وهو أقل بـ127 من حصيلة الأحد، مؤكدا أن عدد الوفيات لا يزال مرتفعا حيث تم تسجيل 454 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما كان هذا المعدل أمس 433 حالة، ليرتفع اجمالي المتوفين إلى 24114 شخصا.
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