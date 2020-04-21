السلطات الإيطالية تسجل للمرة الأولى تراجعا في الحصيلة العامة لاصابات كورونا

أعلنت السلطات الايطالية أنها سجلت، وللمرة الأولى منذ بداية ​الأزمة​ الصحية بسبب ​فيروس كورونا​ في الثلث الأخير من شباط الماضي، تراجعا في الحصيلة العامة للإصابات.

وأوضح رئيس هيئة ​الدفاع المدني​، أنجيلو بوريلي، في ​مؤتمر​ صحافي انه "يبلغ العدد الإجمالي للمصابين المرضى حاليا 108237 شخصا، بينما كانت هذه الحصيلة أمس 108257، حيث انخفضت بواقع 20 حالة"، معلنا " رصد 1822 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الكلي للمتعافين إلى 48877 شخصا".

كما أشار بوريلي إلى استمرار انخفاض عدد الأشخاص المرضى في ​المستشفيات​، مبينا أن هذا العدد يبلغ حاليا 24906 حالة، وهو أقل بـ127 من حصيلة الأحد، مؤكدا أن عدد الوفيات لا يزال مرتفعا حيث تم تسجيل 454 حالة جديدة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، فيما كان هذا المعدل أمس 433 حالة، ليرتفع اجمالي المتوفين إلى 24114 شخصا.