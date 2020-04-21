جابر: انهيار اسواق النفط يعتبر من اولى انعكاسات كورونا على القطاعات

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ في حديث صحافي الى أن "انهيار اسواق ​النفط​ يعتبر من اولى انعكاسات كورونا على الكثير من القطاعات، خصوصاً على تلك المتصلة بقطاع النفط، فحركة ​النقل البري​ والبحري والجوي توقفت على مستوى ​العالم​، خصوصاً في ​الولايات المتحدة الاميركية​ التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم، وجرّاء هذا التوقف تراجع الاستهلاك الى حد انه انعدم، يضاف الى ذلك توقف ​المصانع​ والمعامل، ف​ضحايا​ كورونا بدأت بالظهور، إن على صعيد شركات تصنيع الطائرات والسيارات او على صعيد النفط".

واشار جابر الى انه "على الرغم من هذا الانهيار الكبير حالياً، فإنه انهيار مؤقت الى ان يتم تجاوز ازمة كورونا، وبعدها تعود حركة النقل والمصانع الى ما كانت عليه، هذه نتيجة مؤقتة الى حين عودة الحياة الى طبيعتها"، لافتا الى أن "​فيروس كورونا​ سيترك آثاراً شديدة السلبية، وهذا الامر ينبغي ان يجعلنا في ​لبنان​ ننتبه منذ الآن ونسعى لكي نعالج بأقصى سرعة، اذ اننا في حاجة الى باقة ملحّة من الاجراءات الانقاذية السريعة، وفي مقدمها القيام بتخفيضات ضرائبية مع مفعول رجعي بالتزامن مع ضَخ سيولة في السوق، لأننا اذا خرجنا من كورونا، ومن ان نتّخذ هذه الاجراءات سنجد أنفسنا امام وضع صعب جداً، ونرى الكثير من الشركات والمؤسسات قد أفلست وأقفلت".