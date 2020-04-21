نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن مسؤول ب​حكومة​ ​كوريا الجنوبية​ قوله إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ليس مريضا بشدة. يذكر أن الولايات المتحدة تراقب المعلومات الاستخباراتية بشأن الحالة الصحية لزعيم ​كوريا الشمالية​ كيم جونغ أون، بعد خضوعه لعملية جراحية أخيرة. وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد نقلت عن مسؤول استخباراتي ان الزعيم كيم جونغ غاب مؤخرًا عن الاحتفال بعيد ميلاد جده في 15 نيسان، مما أثار تكهنات بشأن سلامته، وقد شوهد قبل ذلك بأربعة أيام في اجتماع حكومي.

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كانت هذه تفاصيل خبر يونهاب عن حكومة كوريا الجنوبية: زعيم كوريا الشمالية ليس بحالة خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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