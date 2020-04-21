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وزير الصحة الأردني أعلن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا

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أعلن ​وزير الصحة​ ​الأردن​ي سعد جابر، في إيجاز صحفي بمركز إدارة الأزمات عدم تسجيل أي إصابة ب​فيروس ​ المستجد في البلاد، ولكن سجلت 8 حالات على الحدود في منطقة العمري لسائقي ​شاحنات​، 3 منهم أردنيون، وخمسة أجانب.

كما كشف أنه "تم تسجيل 6 حالات شفاء، 3 منها في مستشفى الملك المؤسس، وحالتين في مستشفى الأمير حمزة، وحالة في مستشفى الملكة علياء العسكري". وبذلك تجاوز عدد المتعافين من كورونا في الأردن الـ 280 شخصا.

وكان وزير الصحة قد أعلن أن حصيلة المصابين بلغت 417 حالة.

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