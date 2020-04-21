خرج اللاعب البرتغالي جواو بيدو بتصريح ليومية “روكور” البرتغالية تحدث فيه عن علاقته بالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتس حينما جاوره بفريق غلاكسي الأمريكي. وقال اللاعب البرتغالي “خلال إحدى المباريات كنا متقدمين وانهزمنا في الأخير بثلاثة أهداف لهدفين، وبعد نهاية المباراة تحدث إلينا إبراهيموفيتش في مستودع الملابس”. واستطرد قائلا “أخبرنا ابراهيموفيتش أن لديه 300 مليون أورو وجزيرة وأنه لا يحتاج إلى شيء آخر قبل أن يختم بعبارة “أول من سيجيبني سأقتله”.

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطان إبراهيموفيتش: لدي 300 مليون أورو وجزيرة وأول من سيحدثني سأقتله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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