نقطة نظام: البحث العلمي

في حوار مباشر، أجراه معه نشطاء يساريون على الفايسبوك، أول أمس السبت، حول وضع المغرب في ظل انتشار فيروس كورونا، توقف المؤرخ، مصطفى بوعزيز، عند مسألة تخلف البحث العلمي في بلادنا، وقال إن الميزانية التي ترصد للبحث العلمي في المغرب أقل بكثير من الميزانيات التي تخصص لبعض التجمعات الحزبية، وإن البحث العلمي عندنا لا يمكن أن يسهم في التخفيف من آثار الجائحة.

سيكون من غير المعقول أن نقارن أنفسنا بالدول المتقدمة التي تخصص أزيد من 3 في المائة من ناتجها الداخلي للبحث العلمي، لكن، من غير المعقول، أيضا، أن نسعى إلى أن نكون ضمن الدول الصاعدة، ونحن نرى أن ميزانية البحث العلمي في قانون المالية لهذه السنة لا تتجاوز نسبة 0.8 في المائة، في الوقت الذي تخصص فيه دول صاعدة، نطمح إلى أن نكون مثلها، أزيد من 1 في المائة من ناتجها الداخلي الخام للبحث العلمي.

صحيح أن بعض المؤسسات العلمية تبذل مجهودات خاصة للنهوض بالبحث العلمي، مثل المسابقة التي أطلقتها جامعة مولاي سليمان ببني ملال، قبل أيام، تحت شعار: «لنتحدَّ كوفيد19»، والتي تسعى الجامعة من خلالها إلى تشجيع البحث والابتكارات التكنولوجية والتدبيرية لمواجهة تداعيات كورونا، لكن هذه المبادرة تبقى معزولة و«هاوية»، ومثل اليد الواحدة التي لا تصفق، أو كما يقول المثل الفرنسي: «Une hirondelle ne fait pas le printemps» (إن سنونو واحدا لا يصنع الربيع).