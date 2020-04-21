شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يعتزم توقيع أمر بتعليق الهجرة إلى أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020 قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة "اليوم" إنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا.





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