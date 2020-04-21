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شكرا لقرائتكم تسجيل 1433 وفاة بكورونا في أميركا خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - سجّلت الولايات المتّحدة، مساء الاثنين، وفاة 1433 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض بالمقارنة مع الحصيلة المسجّلة في الليلة السابقة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.
وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 1433 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 42.094 وفاة.
وكشف إحصاء رويترز قبل يومين أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز 40 ألفاً، وهو أعلى عدد وفيات على مستوى العالم وتقريباً ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات في العالم.
واستغرقت الولايات المتحدة 38 يوماً بعد تسجيل أول حالة وفاة في 29 فبراير/شباط لتصل إلى 10 آلاف حالة وفاة في السادس من أبريل/نيسان، لكنها بعد خمسة أيام فقط وصلت إلى 20 ألف حالة وفاة، بحسب إحصاء رويترز.
وزاد عدد الوفيات في الولايات المتحدة من 30 ألفاً إلى 40 ألفاً في أربعة أيام بعد إضافة وفيات محتملة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، دون إجراء فحوصات في مدينة نيويورك.
في الأثناء تجمع ما يقدر بحوالي 2500 شخص عند مبنى الكونغرس بولاية واشنطن الأحد للاحتجاج على أمر الحاكم الديمقراطي، جاي إنسلي، بالبقاء في البيوت للحد من انتشار فيروس كورونا ليخرقوا بذلك حظراً على تجمع خمسين شخصاً أو أكثر.
وعلى الرغم من مناشدات منظمي التجمع بوضع كمامات لم يفعل كثيرون ذلك. وقدرت الشرطة عدد الحشد بحوالي 2500 شخص، مما يجعله أحد أكبر الاحتجاجات في الولايات الأميركية على العزل العام خلال الأسبوع الأخير.
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