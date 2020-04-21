CNN: تدهور صحة زعيم كوريا الشمالية بعد خضوعه لعملية جراحية

أفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية، بأن الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تدهور بعد خضوعه لعملية جراحية.
ونقلت الشبكة عن مصادر استخباراتية لم تسمّها، قولها إن واشنطن على متابعة لأخبار صحة الزعيم الكوري، الذي أثار غيابه عن احتفال ذكرى "عيد الشمس" قبل 6 أيام تكهنات عديدة.
واحتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لعيد ميلاد مؤسسها كيم إيل سونغ، وهو جد الزعيم الحالي، يوم 15 نيسان، لكن لم يرد ذكر اسم كيم بين الحضور.
بدورها، ذكرت وكالة "رويترز" أن كيم جونغ أون يتلقى العلاج بعدما خضع لإجراء طبي خاص بالقلب والأوعية الدموية مطلع الشهر الجاري.
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