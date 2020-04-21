رئيس وزراء مقاطعة اونتاريو: نعمل على خطة للفتح التدريجي للمقاطعة

أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوج فورد، أن المسؤولين في المقاطعة يعملون على خطة للفتح التدريجي للمقاطعة، مشيرا إلى أن القليل سيتم اتخاذه في كل مرة لضمان صحة وسلامة جميع سكان أونتاريو، لافتا إلى انه "أعلم أن الناس يشعرون بالقلق والتوتر، ولكن بشأن ماذا؟ لانتظار بضعة أسابيع أخرى".

وأوضح انه "في نهاية المطاف علينا أن ندير ​الاقتصاد​ ببطء شديد وبطريقة منهجية ونتأكد من أننا نتشاور مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ولكن لا يمكننا فقط فتح بوابات الفيضان وفتح النظام بأكمله".

ولفت إلى أن أعضاء لجنة الوظائف والإنعاش يطورون إطارا لإعادة فتح "تدريجي وقياسي وآمن" للمقاطعة. وقال: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا نخطط للمستقبل يجب أن يتضمن هذا الإطار معايير صارمة ومعايير أساسية يجب الوفاء بها قبل رفع أو تخفيف القيود، سيتم إبلاغ هذا الإطار من خلال المراقبة المستمرة للاتجاهات، من خلال مشورة المسؤول الطبي لدينا، ومجتمع الأعمال لدينا وشركائنا في ​البلدية​".