"هيومن رايتس ووتش": قوات الأمن في بوركينا فاسو متهمة بقتل 31 معتقلا

اعربت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" عن اعتقادها أن "​قوات الأمن​ في ​بوركينا فاسو​ أعدمت بعد إجراءات موجزة 31 معتقلا غير مسلح أوائل شهر نيسان، خلال عمليات ضد متشددين إسلاميين.

ولفت 17 شاهدا وأشخاص على دراية بالوضع لـ"هيومن رايتس ووتش"، الى إن "جثث الرجال، المنتمين لقبائل الفولاني والتي تحمل أثار أعيرة نارية كثيرة، اكتشفت في بلدة جيبو الشمالية في التاسع من أبريل، بعد فترة وجيزة من اعتقال قوات الأمن لهم واقتيادهم بعيدا".

وأفادت وكالة ​رويترز​ بأن المتحدث باسم ​الحكومة​ لم يرد على طلبات متكررة للتعليق على الحادث، بما في ذلك أسئلة بخصوص ​تقرير​ "هيومن رايتس ووتش"، لافتة الى أنه "وفي اليوم التالي للحادث، كتب باحث في ​منظمة العفو الدولية​ أنه بحسب شهود فإن قوات الأمن أعدمت 29 رجلا في جيبو".

وتبذل الحكومة جهودا لاحتواء جماعات متشددة في شمال بوركينا فاسو أججت الصراع العرقي من خلال ارتباطهم بشكل وثيق مع رعاة قبائل الفولاني.