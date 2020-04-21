مؤشر نيكي ينخفض 0.96% في بداية التعامل بطوكيو بعد انهيار أسعار النفط

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
وهبط نيكي 0.96 في المئة إلى 19479.83 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.84 في المئة إلى 1420.33 نقطة.
واشارت وكالة "رويترز" الى أن "هذا يأتي بعد انهيار تاريخي لسعر برميل النفط الأميريكي، خلال تعاملات الاثنين، بأكثر من 306%، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه، حيث بلغ سعر البرميل 37.63 دولار تحت الصفر".
ولفتت الى أن ذلك تزامن مع ضغوط الجائحة على الاقتصاد العالمي وتهديدها بمحو عقد كامل من نمو الطلب، وتسببها في تسريح الملايين من وظائفهم، ومحو مئات مليارات الدولارات من القيم السوقية للشركات.
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