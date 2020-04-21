اتفاق بين نتانياهو وغانتس على تشكيل حكومة "وحدة وطوارئ"

أعلن رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ وخصمه رئيس ​مجلس النواب​ ​بيني غانتس​، أنّهما توصّلا لاتّفاق على تشكيل حكومة وحدة، في خطوة من شأنها أن تنهي أسوأ أزمة سياسية في تاريخ ​الدولة​ العبرية.

وقال حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو وتحالف أزرق-أبيض الوسطي بزعامة غانتس في بيان مشترك "تم توقيع اتّفاق لتشكيل حكومة وحدة وطوارئ".

ويسمح الاتفاق لنتانياهو (70 عاماً) بالبقاء في منصبه لفترة 18 شهراً ينتظر أن يحاكم خلالها بتهم فساد.

عقب ذلك، سيتولّى غانتس (60 عاماً)، بموجب الاتفاق، ​رئاسة الحكومة​ خلال الأشهر الـ18 المتبقية، لتنتهي عندها فترة حكم نتانياهو المستمرّة بدون انقطاع منذ 11 عاماً، إضافة إلى ثلاث سنوات قضاها رئيساً للحكومة بين 1996 و1999، ما جعله صاحب أطول فترة في رئاسة الوزراء تاريخ إسرائيل.

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وفي تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، قال نتانياهو: "وعَدتُ دولة إسرائيل بحكومة وحدة وطوارئ تعمل على إنقاذ أرواح المواطنين الإسرائيليين وسبل عيشهم".

من جهته، اعتبر غانتس أنّ الاتفاق جنّب إجراء "​انتخابات​ رابعة".

ويأتي هذا الاتّفاق بعد تصريف حكومة نتانياهو الأعمال على مدى 16 شهراً تخلّلتها ثلاث انتخابات تشريعية وارتدادات غير متوقّعة وأحياناً محبطة لعدد من الإسرائيليين.