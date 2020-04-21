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11 اصابة جديدة بكورونا في الصين ولا وفيات

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أعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية في ​الصين​ إن البلاد سجلت 11 إصابة جديدة مؤكدة ب​فيروس ​ أمس انخفاضا من 12 حالة في اليوم السابق ولم تسجل أي ​وفيات​.

وأوضحت اللجنة انه "هناك أربع إصابات وافدة بين ال​حالات​ ​الجديدة​ انخفاضا من ثماني حالات في اليوم السابق، ومن بين حالات العدوى المحلية هناك ست إصابات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي بشمال شرق البلاد وإصابة في إقليم قوانغدونغ الجنوبي".

وسجل بر الصين الرئيسي 37 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض المرض أمس بالمقارنة مع 49 حالة في اليوم السابق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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