11 اصابة جديدة بكورونا في الصين ولا وفيات

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت 11 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس انخفاضا من 12 حالة في اليوم السابق ولم تسجل أي وفيات.
وأوضحت اللجنة انه "هناك أربع إصابات وافدة بين الحالات الجديدة انخفاضا من ثماني حالات في اليوم السابق، ومن بين حالات العدوى المحلية هناك ست إصابات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي بشمال شرق البلاد وإصابة في إقليم قوانغدونغ الجنوبي".
وسجل بر الصين الرئيسي 37 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض المرض أمس بالمقارنة مع 49 حالة في اليوم السابق.
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