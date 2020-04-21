تسجيل 1433 وفاة بكورونا في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة

كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 1433 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 42.094 وفاة.
والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط هي الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، وقد تجاوز عدد المصابين فيها 784 ألف شخص تماثل 72 ألفاً منهم للشفاء.
ونيويورك هي أكبر بؤرة لوباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة، على الرغم من أنّ الولاية تجاوزت أسوأ ما في هذه الأزمة على ما يبدو. وقال حاكم نيويورك أندرو كومو الإثنين إنّ الولاية سجّلت 478 وفاة خلال 24 ساعة في أدنى حصيلة وفيات منذ أكثر من أسبوعين.
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