ترامب: سأوقع أمرا تنفيذيا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة مؤقتا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه "في ضوء الهجوم من قبل العدو غير المرئي والحاجة الى حماية وظائف المواطنين الأميركيين سوف أوقع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتًا إلى الولايات المتحدة".
وكان الرئيس الرئيس الأميركي قد اعلن مساء امس انه يدرس إمكانية وقف شراء النفط من السعودية. وأضاف ترامب، "نعم، نحن في وضع سلبي، لكن ليس لفترة طويلة بل لفترة قصيرة... كثير من الناس دخلوا في وضع غير مريح، هذه قصة مالية أكثر من أنها حالة نفط، لكنني أعتقد أنه في غضون شهر أو أكثر بقليل، سيرتفع السعر إلى 25-28 دولار للبرميل".
هذا وهوى سعر برميل النفط الأميركي بشكل حاد خلال تعاملات بأكثر من 306%، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه، حيث بلغ سعر البرميل 37.63 دولار تحت الصفر.
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