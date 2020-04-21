الصحة العالمية: إجراءات الإغلاق أثبتت فاعليتها في تخفيف أعباء مواجهة تفشي كورونا

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ أن "إجراءات الإغلاق أثبتت فاعليتها في تخفيف أعباء مواجهة تفشي ​فيروس كورونا​"، مشددة على أن "إنهاء الإغلاق يجب أن يكون تدريجيا ولا وقت للتراخي في مواجهة تفشي الفيروس".

وقد أودى فيروس كورونا المستجدّ، بحياة ما لا يقلّ عن 167 ألفاً و500 شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول في الصين. وتوفّي 167 ألفاً و594 شخصاً من أصل أكثر من مليونين و437 ألفاً و170 مصاباً تمّ إحصاؤهم رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي وباء كوفيد-19. وهذا العدد لا يعكس سوى جزءاً من عدد المصابين فعلياً، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 545400 شخص.

ومنذ التعداد الذي أجري قبل 24 ساعة، أي مساء الأحد في الساعة 19,00 ت غ، تم تسجيل 3667 وفاة جديدة و73979 إصابة إضافية حول العالم. والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط هي الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ تجاوزت الحصيلة فيها 40931 وفاة من أصل أكثر من 766212 ألف إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 71581 شخصاً على الأقل.

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والدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة هي إيطاليا مع 24114 وفاة من أصل 181228 إصابة، ثم إسبانيا مع 20852 وفاة من أصل 200210 إصابات، وفرنسا مع 20.265 وفاة من أصل 155383 إصابة، والمملكة المتّحدة مع 16509 وفيات من أصل 124743 إصابة.

وسجّلت الصين القاريّة (من دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى أواخر كانون الأول، ما مجموعه 82747 إصابة (12 حالة جديدة بين الأحد والإثنين) بينها 4632 وفاة، فيما شفي 77084 شخصاً.

أما من حيث توزّع الحصيلة بحسب القارّات، فقد بلغ إجمالي عدد الوفيات في أوروبا 105869 حالة من أصل مليون و202 ألف و306 إصابات، وفي الولايات المتحدة وكندا 42640 وفاة من أصل 802882 إصابة، وفي آسيا 7068 وفاة من أصل 166994 إصابة، وفي الشرق الأوسط 5675 وفاة من أصل 129268 إصابة، وفي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي 5093 وفاة من أصل 104731 إصابة، وفي أفريقيا 1159 وفاة من أصل 23089 إصابة، وفي أوقيانيا 90 وفاة من أصل 7903 إصابات.