تيننتي:عمل قوات الطوارئ الدولية مستمر في الجنوب والوضع هادئ

أوضح الناطق باسم القوات الدولية أندريا تيننتي لـ"الأخبار" إن "اليونيفيل لحظة كشفها للقنابل المضيئة التي أطلقها الجيش الإسرائيلي تحرّكت على الفور لمعرفة ما يحصل وإجراء التحقيقات".
وأكد ان "عمل قوات الطوارئ الدولية مستمر في الجنوب، والوضع هادئ، وكل العمل تركّز منذ اللحظة الأولى على منع التصعيد بين الجانبين".
وعلمت "الأخبار" أن قادة جيش اسرائيل حملّوا قائد القوات الدولية الجنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول رسائل تهديد إلى الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية، محمّلين الأخيرة مسؤولية ما يعتبرونه "أحداثاً خطيرة على الحدود"، ومطالبين بضرورة إجراء تحقيق عاجل لكشف ما حصل.
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