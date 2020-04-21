تيننتي:عمل قوات الطوارئ الدولية مستمر في الجنوب والوضع هادئ

أوضح الناطق باسم ​القوات​ الدولية ​أندريا تيننتي​ لـ"​الأخبار​" إن "​اليونيفيل​ لحظة كشفها للقنابل المضيئة التي أطلقها ​الجيش الإسرائيلي​ تحرّكت على الفور لمعرفة ما يحصل وإجراء ال​تحقيق​ات".

وأكد ان "عمل قوات الطوارئ الدولية مستمر في ​الجنوب​، والوضع هادئ، وكل العمل تركّز منذ اللحظة الأولى على منع التصعيد بين الجانبين".

وعلمت "الأخبار" أن قادة جيش ​اسرائيل​ حملّوا قائد القوات الدولية الجنرال الإيطالي ستيفانو ​ديل كول​ رسائل تهديد إلى ​الجيش اللبناني​ و​الحكومة اللبنانية​، محمّلين الأخيرة مسؤولية ما يعتبرونه "أحداثاً خطيرة على الحدود"، ومطالبين بضرورة إجراء تحقيق عاجل لكشف ما حصل.