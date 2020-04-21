"غربة وتضحية".. مستشفى عزل قها توجه رسالة لإحدى أفراد الطاقم الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - لقليوبية- أسامة علاء الدين:

وجهت الصفحة الرسمية لمستشفى العزل في قها، بمحافظة القليوبية، رسالة شكر لإحدى أفراد الطاقم الطبي بالمستشفى، وهي صيدلانية من محافظة كفرالشيخ، بسبب تضحياتها وحبها لعملها وواجبها الإنساني.

وأوضحت المستشفى في بيان لها، أن الطبيبة اغتربت من أجل أداء رسالتها، وتواجدت بمستشفى قها للحجر الصحي، من أجل أن تلبي واجب وطني وإنساني لتعمل 24 ساعة يوميًا بدون بديل على مدار أسبوعين.

وأضافت المستشفى، أن الصيدلانية عملت على مدار 24 ساعة تقريبًا في صيدلية المستشفى في صرف العلاج وتوفيره، وإن لم يوجد تجدها تتصرف، وفجأة تجد الطلبية جاهزة أمامك بأسرع وقت، تجدها الساعة الرابعة فجرًا تصرف العلاج بنفسها، بل أحيانًا تقوم بتوصيله للتمريض لسرعة توصيله للمريض، كما تشارك في الدعم المعنوي والنفسي للمرضى، لذا تشعر براحة ضمير تجاه ما تفعله من تأدية واجبها الإنساني.

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"أهلي ساندوني كثيرا".. هكذا بدأت حديثها لـ"الخليج 365"، قائلة: "كانت تعمل بالإدارة الصحية بمدينة بيلا بكفرالشيخ في قسم التفتيش الصيدلي، وتطوعت للعمل في الحجر الصحي، وجاء تقسيم جدولها لتعمل بالحجر الصحي بقها، ضمن الفريق الطبي الثاني الذي ينهي عمله هذا الأسبوع".

وأضافت: "والدي رباني على تحمل المسئولية، والاعتماد على النفس، ورغم قلقهم في البداية إلا أنهم وقفوا بجانبي وشجعوني كثيرًا لكي أواصل رسالتي".

وأوضحت أن أصعب أيام مرت عليها كانت خلال الثلاثة أيام الأولى، فهناك قلق وتوتر من لمس شيئ أو النوم أو العيش بطريقة طبيعية، ومع الوقت وروح الفريق تلاشى هذا الخوف وتلك الرهبة سريعًا.

وأكملت أنها ليست نادمة، وتتمنى أن تكمل رسالتها، وأن يكمل الله بنعمة الشفاء على جميع المرضى، وأن يتم القضاء على فيروس كورنا، وتعود لأهلها سالمة، وكذلك كل الطاقم الطبي.​