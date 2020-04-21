مستشفى العزل بقها تحتفل بعيد ميلاد طفل مصاب بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

نشرت الصفحة الرسمية لمستشفى قها للحجر الصحي، بمحافظة القليوبية، فيديو يظهر فيه الطاقم الطبي للمستشفى، وهم يحتفلون بعيد ميلاد أحد الأطفال المحجوزين للعلاج، وسط فرحة كبيرة من الجميع.

وأظهر الفيديو الطفل الذي ارتسمت على وجهه السعادة، بعد مفاجأة الاحتفال بعيد ميلاده، وإحضار عدد من الهدايا، وتورتة لمشاركته عيد ميلاده داخل المستشفى.

وأعلنت مستشفى قها المركزي في محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، خروج متعاف جديد بعد تمام شفائه من فيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي غادرت المستشفى إلى 76 حالة على مدار الأيام الماضية.​