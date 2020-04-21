محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت شركة "فيرجن أستراليا" التي تعاني من ضائقة مالية، اليوم الثلاثاء، التوقّف عن الدفع، لتصبح بذلك أضخم شركة طيران في العالم تنهار من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجدّ.
وقالت الشركة في إشعار إلى البورصة الأسترالية إنّها تعتزم الاستمرار في تشغيل رّحلاتها الجوية على الرّغم من أنّ مصيرها أصبح في أيدي حرّاس قضائيين، وفق العربية.
وطلبت الشركة في الحصول على قرض من الحكومة الأسترالية للبقاء على قيد الحياة لتغطية خسائرها، لكنّها رفضت إنقاذ شركة مملوكة بأغلبيتها لأجانب.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة طيران "فيرجين الأسترالية" تعلن التوقف عن دفع التزاماتها بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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