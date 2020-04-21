الحكم على 6 متهمين بتزوير مستندات لتهريب الحاويات بجمارك بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها على 6 متهمين بتزوير المستندات لتهريب أحد الحاويات من الجمارك.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، تامر محمد العربي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون هم كلا من؛ "عاطف. م" و"محمد. ح" و" عمرو. ع" و "أحمد. س" و"محمد. س" واحمد. ع".

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وأحالت النيابة العامة 6 متهمين مسئولين بجمارك ميناء بدر للجنايات، لاتهامهم بتزوير المستندات لتهريب أحد الحاويات من الجمارك.

وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وهم من أصحاب الوظائف العمومية "مأموري حركة ومأموري تعريفة بجمارك بدر الذهبية"، ارتكبوا تزوير في محررات رسمية وهي الشهادات الجمركية الخاصة المنسوب صدورهم لمصلحة الجمارك المصرية بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بأن اثبتوا على خلاف الحقيقة بالشهادات الجمركية آنفة البيان أن إجمالي مشمول الحاويات مطابق لما هو وارد بالمستندات المقدمة من المتهم.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين من حال كونهم من الموظفين المختصين بجمارك ميناء بدر الذهبية بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة، وتتمثل في أن إجمالي مشمول الحاويات مطابق لما للفواتير المقدمة.