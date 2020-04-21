طلاب أولى ثانوي يستأنفون الامتحانات التجريبية اليوم من المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

يستأنف طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، الامتحانات التجريبية الإلكترونية من المنازل، للتدريب على التعامل مع منصة الامتحانات الإلكترونية وأسلوب أسئلتها.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الامتحان التجريبي في مادة التاريخ.

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ومن ناحيته، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي الدخول على منصة الامتحان لتأدية التاريخ، من 10 صباحًا لـ1 ظهرًا بكل محافظات الجمهورية في وقت واحد.

وأكد شوقي، أن إجمالي عدد طلاب أولى ثانوي الذين دخلوا على منصة الامتحان طوال الامتحانات التجريبية السابقة المنطلقة منذ 5 أبريل، وصل لـ600 ألف طالب وطالبة بدون أي مشكلات تقنية، مشيرة إلى أن هذه الامتحانات التجريبية هدفها تدريب الطلاب وتجربة الشبكات ومنصة الامتحان قبل انطلاق امتحانات نهاية العام يوم 29 أبريل 2020.

ويمكن أداء الامتحانات التجريبية من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.