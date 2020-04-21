بعد الانهيار التاريخي للنفط .. هل ينجح ترامب صانع الصفقات بإنقاذه ؟

للمرة الأولى في التاريخ تراجع أسعارالنفط الأمريكي الخام لأدنى مستوياتها في أكثر من عقدين إلى ما دون الصفر عند انتهاء جلسة تداولات الاثنين ، بسبب الزيادة في المخزون بالولايات المتحدة .

ونتيجة للانهيار غير المسبوق في الأسعار، اضطر البائعون إلى دفع أموال للمشترين لتشجيعهم على أخذ عقود آجلة للنفط، في محاولة لتقليل الخسائر.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الاثنين، أن الولايات المتحدة تدرس إضافة ما يصل إلى 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لأميركا.

وأوضح ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة بشأن كورونا،

أنهغير المسبوق لأسعار النفط الخام، التي وصفها بـ""، من أجل ملء الاحتياط الاستراتيجي للولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعد أن تسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف، تسليم شهر مايو، وهوت إلى أكثر من 306 بالمئة ليصل سعر البرميل إلى سالب 37.63 دولار للبرميل، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية.

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وتحولت العقود الآجلة للنفط الأميركي لأقرب استحقاق أثناء تعاملات الاثنين إلى سلبية للمرة الأولى

في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام وهو ما يثبط المشترين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا واليابان شكوكا على

ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لا يزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو 55.90 دولار، أو 306 بالمئة، إلى ناقص 37.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 1834 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 9.2 بالمئة إلى 25.43 دولار للبرميل.

كما هبطت عقود الخام الأميركي تسليم يونيو 2020 حوالي 4.6 دولار، أو 18 بالمئة، إلى مستوى قياسي منخفض عند 20.43 دولار للبرميل.