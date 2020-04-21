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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب.. سجن يتحول إلى بؤرة لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
تحول سجن مدينة "ورزازات" جنوب المغرب، إلى بؤرة لفيروس كورونا، بعد تسجيل 68 حالة به بين العاملين و السجناء حتى مساء اليوم الاثنين.
وذكر موقع "هسبريس" الذي أورد الخبر، أن هذه النتيجة توصلت إليها التحاليل المخبرية التي أجريت بالمؤسسة السجنية ، مباشرة بعد اكتشاف إصابة مديرها وأحد موظفيها يوم أمس الأحد ب"كوفيد 19".
وسبق للمديرية العامة للسجون أن أكدت في بلاغ نشرته يوم الأحد ، أن "الموظفين العاملين في السجون يخضعون لحجر صحي داخلها لمدة أسبوعين قبل أن يتم استبدالهم، في إطار إجراءات منع تفشي كورونا".
وتخطى المغرب مساء يوم الاثنين 3046 حال ، بينها 143 وفاة و350حالة شفاء.
وأكد مدير مديرية علم الأوبئة بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي، أن ارتفاع حصيلة الإصابات في الأيام الأخيرة، راجع إلى ظهور بؤر جديدة في بعض المدن.
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