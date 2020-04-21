أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 1122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليتجاوز إجمالي عدد المصابين عتبة 10 آلاف حالة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن المملكة سجلت 1122 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 10 آلاف و484 إصابة.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن السعوديين يمثلون نسبة 27 في المائة من المصابين، مقابل 73 في المائة للوافدين، في حين أن أعمار الحالات تتراوح بين الشهر والـ96 سنة.
وارتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 103 حالات، بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء هذا المرض، فيما شُفي 92 مصاباً لتصل أعداد المتعافين إلى 1490.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا يتخطى الـ10 آلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.