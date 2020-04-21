السعودية: إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا يتخطى الـ10 آلاف

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 1122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليتجاوز إجمالي عدد المصابين عتبة 10 آلاف حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن المملكة سجلت 1122 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 10 آلاف و484 إصابة.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن السعوديين يمثلون نسبة 27 في المائة من المصابين، مقابل 73 في المائة للوافدين، في حين أن أعمار الحالات تتراوح بين الشهر والـ96 سنة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 103 حالات، بعد تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء هذا المرض، فيما شُفي 92 مصاباً لتصل أعداد المتعافين إلى 1490.