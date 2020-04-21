فيروس كورونا يزحف في سجن ورزازات.. تأكد إصابة 60 موظفًا و6 سجناء والمندوبية تعلن الاستنفار-التفاصيل

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين،66 شخصا بالسجن المحلي ورزازات بفيروس كورونا المستجد، موزعين بين موظفين وسجناء.

وكشف بلاغ للمندوبية أنه تمت إصابة 36 موظفا، بالسجن المحلي في مدينة ورزازات، بفيروس كورونا، من أصل 61 موظفا المشكلين للفوج الأول، و24 آخرا من أصل 65 موظفا المكونين للفوج العامل حاليا بالمؤسسة، وستة سجناء من أصل 17 العاملين بالمكلف داخل السجن.

وارتباطا بهذه النتائج، قررت المندوبية العامة، إخضاع جميع الساكنة السجنية بالمؤسسة المعنية للاختبار الخاص بهذا الفيروس من أجل تحديد الإصابات الحاصلة في صفوفها.

كما قررت المندوبية العامة، تعيين مدير جديد لهذه المؤسسة وتعبئة العدد الكافي من الموظفين من مؤسسات أخرى لتعويض جميع الموظفين العاملين بهذه المؤسسة من الفوجين معا.

وسيتم إخضاع الموظفين والسجناء المصابين للبروتوكول الاستشفائي المعمول به من طرف السلطات الصحية ووضع الموظفين غير المصابين تحت تدابير الحجر الصحي. كما سيتم التشديد أكثر على الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، مع توفير المعدات والتجهيزات الطبية الواقية الضرورية لعمل الموظفين، بما في ذلك تمكين العاملين منهم بالمعقل من ألبسة واقية خاصة.