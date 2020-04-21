شكرا لقرائتكم خبر عن أصبن بالوباء.. ممرضات يقاضين "نيويورك" بسبب عملهن الخطير والان نبدء بالتفاصيل
وجاء في إحدى الدعاوى القضائية أن الممرضات أجبرن على العمل وهن مريضات، الأمر الذي شكل خطرا عليهن وعلى الآخرين، بينما جاء في دعوى ثانية أنه تم ترهيب الممرضات ومنعهن من التحدث عن أوضاعهن.
وذكرت الدعاوى القضائية أن لم يتم منح الممرضات أدوات حماية وتدريب كاف. وقالت الرابطة إن "الممرضات لم يحصلن على أقنعة وجه ملائمة كما أنهن يقمن بمهام في ظروف عمل غير آمنة".
ونقلت الدعاوى عن ممرضات قولهن إنهم أصبن بالفيروس أثناء عملهن وأن هناك نقصا في الأدوات الرئيسية، ومن بينها أقنعة الوجهة.
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