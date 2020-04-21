شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجِّل 191 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 191 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19-) حتى مساء أمس الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 3046 حالة، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 13340 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 143 حالة فيما تم تسجيل 23 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 350 حالة.