المغرب يسجِّل 191 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجِّل 191 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 13340 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 143 حالة فيما تم تسجيل 23 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 350 حالة.
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