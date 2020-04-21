شكرا لقرائتكم خبر عن قطر «إمارة الإرهاب».. ظلم وتعسف وسلب للحقوق والان نبدء بالتفاصيل

حالة من الغضب وصلت إلى حد الغليان بين المواطنين القطريين بسبب الإهمال الذي يعانونه مع إصرار نظام «الحمدين» على تخصيص مليارات الدولارات لدعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تنفذ أجندات إيران وتركيا والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية لبث الفوضى وتفكيك المنطقة، في الوقت الذي يحتاج فيه القطريون لتوجيه ميزانية بلادهم لمواجهة تداعيات « كورونا »، ويتزامن ذلك مع إصدار منظمة العفو الدولية تقريرا تدين فيه استغلال النظام القطري الجائحة كـ «غطاء» لارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد العمال الأجانب.

وقال أستاذ العلاقات الدولية د. جهاد عودة: كافة التقارير الصادرة من داخل الدوحة تكذب أرقام الجهات الرسمية القطرية بفرض إجراءات احترازية ووقائية قوية لمواجهة فيروس «كورونا» إذ أطلق عدد من أبناء القبائل «البدون» المحرومين من الجنسية، صرخات استغاثة بسبب ما وصفوه بالوضع الإنساني المأساوي الذين يعيشون به إذ كشفوا عن غياب الخدمات الأساسية، ورفض السلطات القطرية إرسال سيارات إسعاف أو استقبالهم في المستشفيات الحكومية عند إبلاغهم بحالات مصابة بالفيروس.

ظروف لا إنسانية

وطالب الباحث في العلاقات الدولية أحمد العناني الجهات الدولية الرسمية بضرورة التدخل لوقف انتهاكات نظام تميم ضد أبناء قبيلة الغفران المجردين من أي أوراق ثبوتية بعدما أسقط أمير قطر السابق حمد بن خليفة عنهم الجنسية لرفضهم انقلابه على أبيه في عام 1995، مؤكدا أن عددا كبيرا منهم يعيش في ظروف غير إنسانية في منطقة «الدوحة القديمة».

وأشار الباحث في الشؤون السياسية محمد شعت إلى تخلي أمير قطر تميم بن حمد عن أبناء بلده العالقين في عدد من الدول بعد تفشي «كورونا» ورفضه الاستجابة لنداءاتهم بضرورة إعادتهم إلى بلدهم، بينما زود النظامين التركي والإيراني بطائرات حديثة لنقل أبناء شعبيهما الذين يواجهون المصير ذاته، لافتا إلى أن الدوحة هي الضلع الثالث في «مثلث الإرهاب» الدولي مع طهران وأنقرة.

انتهاكات جسيمة

وانتقد الخبير في حقوق الإنسان صلاح سليمان، الانتهاكات التي يرتكبها النظام القطري ضد العمال الأجانب بعدم مراعاة أية جوانب إنسانية في ظل جائحة تجتاح العالم وتحصد الأرواح، مؤكدا أن العمال سربوا إلى مسؤولي بلدانهم صورا عن الأماكن غير الآدمية التي يقطنون فيها والتي يغيب عنها الحد الأدنى من الخدمات، فضلا عن إهمال الرعاية الصحية، ما أدى لوفاة وإصابة عدد كبير منهم وسط تعتيم إعلامي، إضافة إلى تأخر رواتبهم واستغلال النظام القطري أزمة فيروس كورونا كغطاء لترحيل أغلبهم دون تعويضهم بمكافأة نهاية الخدمة.

وأشار سليمان إلى أن التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية أدان النظام القطري لإجبار العمال الأجانب على الإقامة بأماكن ضيقة وغياب الرعاية الطبية التي تؤدى إلى نشر الوباء، وعدم الإفصاح عن أعداد المصابين، والتعسف في منحهم حقوقهم المالية ما يضع نظام الحمدين أمام مساءلة دولية قد يتعرض بسببها لعقوبات.

كما انتقد الخبير الحقوقي صلاح سليمان سوء معاملة نظام «الحمدين» لأبناء القبائل القطرية المعارضة وتعريض حياتهم للخطر بإهمال علاجهم في المستشفيات الحكومية، بينما يوجه مبالغ طائلة لدعم الميليشيات المسلحة التابعة لنظام الملالي ونظام أردوغان.

يذكر أن الأمير فهد عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، كشف الأسبوع الماضي أن حكومة قطر تحرق جثث ضحايا كورونا، وقال عبر حسابه على «تويتر»: لدينا معلومات مؤكدة من داخل قطر تفيد بأن عصابة الدوحة المجرمة أحرقت أكثر من 80 جثة توفيت متأثرة بتفشي فيروس كورونا في كافة أنحاء قطر.

وأضاف: تخلص نظام تميم من جثامين المتوفين عن طريق إحراقها ودفنها في مكب النفايات بمنطقة مسيعيد، وتعود جثث الضحايا لأجانب مقيمين بالدوحة، في حين قامت السلطات القطرية بإبلاغ سفاراتهم بأنه تم دفن جثثهم احترازيا لكي لا تنتقل العدوى.

منظمة العفو

وكشفت منظمة العفو الدولية في تقرير موسع أن السلطات القطرية اعتقلت وطردت عشرات من العمال الأجانب بعد إبلاغهم بأنه سيجري فحصهم للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد 19.

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وقالت: في مارس الماضي، تحدثت المنظمة مع 20 عاملا من نيبال اعتقلتهم الشرطة القطرية، إلى جانب مئات آخرين، وأبلغت الشرطة معظمهم أنهم سيخضعون للفحص للكشف عمّا إذا كانوا مصابين بفيروس كوفيد 19، وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم لكنهم نُقلوا إلى مراكز احتجاز في ظروف مزرية للغاية لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال.

وقال نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية ستيف كوكبيرن: لم يتلق أي من العمال الذين تحدثنا إليهم أي تفسير لسبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولم يتمكنوا من الطعن على احتجازهم أو طردهم، وبعد قضاء أيام في ظروف احتجاز غير إنسانية، لم يُمنح الكثيرون حتى الفرصة لجمع أمتعتهم قبل وضعهم على متن الطائرات إلى نيبال.

وأضاف: ما يثير القلق أن السلطات القطرية استخدمت الوباء كغطاء لارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد العمال الأجانب الذين يشعر الكثير منهم بأن الشرطة ضللتهم بقولها إنه سيتم فحصهم.

وطالب ستيف كوكبيرن السلطات القطرية بتقديم تعويضات عن الطريقة التي عومل بها العمال، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك، كما يجب دفع أجورهم ومستحقاتهم.

زنزانات مكتظة

وبحسب بيان منظمة العفو الدولية: في يومي الخميس والجمعة 12 و13 مارس، فقد تحدث أكثر من 200 عامل إلى المنظمة، مؤكدين أن الشرطة القطرية اعتقلت مئات العمال الأجانب واحتجزتهم في أجزاء من الدوحة، بما في ذلك المنطقة الصناعية ومدينة بروة والمدينة العمالية، وتم القبض عليهم أثناء وجودهم في مكان إقامتهم، أو القيام ببعض المهمات أو التسوق لشراء البقالة، وقال بعضهم إن الشرطة أخبرتهم على وجه التحديد أنهم سيخضعون للفحص للكشف عمّا إذا كانوا مصابين بفيروس كوفيد 19، وأنه ستتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم في وقت لاحق. كما قال عمال آخرون إن الشرطة تحدثت إليهم باللغة العربية، وإن الكلمة الوحيدة التي تمكّنوا من فهمها هي «كورونا».

وقال عامل لمنظمة العفو الدولية: طُلب منا التوقف للفحص للكشف عن الإصابة بالفيروس، أخبرتنا الشرطة أن الطبيب سيأتي للكشف عمّا إذا كنَا مصابين بالفيروس، لكنهم كذبوا علينا، ثم حُشرنا في حافلات، ونقلنا إلى موقع احتجاز في المنطقة الصناعية حيث صودرت وثائقنا وهواتفنا المحمولة، قبل أخذ صورنا وبصماتنا، وتم احتجازنا في ظروف غير إنسانية، إلى جانب عشرات الأشخاص الآخرين من مختلف البلدان في زنزانات مكتظة بدون أسرّة أو أغطية، ولم يُعطونا ما يكفي من الطعام أو الماء.

قطعة خبز

وبحسب شهادة عامل نيبالي: كان السجن مليئا بالناس، وتم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا، تم إطعام جميع الناس ضمن مجموعة، مع وضع الطعام في أوان بلاستيكية وعلى الأرض، لم يتمكن البعض من الحصول على الطعام بسبب الزحام.

وأضافت المنظمة: من بين العشرين شخصا الذين جرى التواصل معهم، قال ثلاثة فقط إنهم تم فحص درجة حرارتهم أثناء وجودهم في مركز الاحتجاز، وأثناء احتجازهم قيل للعمال إنهم سوف يُطردون، ولم يعلم آخرون إلا أثناء نقلهم إلى المطار، وتم طرد بعضهم في 15 مارس، والبعض الآخر في 19 من الشهر ذاته، ولم يتمكن أي منهم من الطعن على احتجازه أو طرده، ومُنح بعضهم بضع دقائق فقط لحزم أمتعته، في حين لم يُمنح البعض الآخر الفرصة لجمع أي شيء على الإطلاق. وقال أحد العمال: كُبلت يدي وعوملت كمجرم. ونُقلت إلى المخيم لأجمع أمتعتي، ولكن كيف يمكنني جمع الأمتعة وحزمها وأنا مقيد اليدين؟.

سلب الحقوق

وختمت منظمة العفو الدولية تقريرها: من بين 20 شخصا جرى التواصل معهم، قال اثنان فقط إنه تم الاتصال بهما من الشركات التي عملا بها وعرضوا عليهما دفع رواتبهما، وقال عامل إن شركته أعطته نقودا أثناء وجوده في الحجز، لكن ضابط شرطة أخذها بداعي «حفظها» ولم يعدها إليه، وقال آخر إن شركته طلبت منه فتح حساب مصرفي لإرسال أجوره إليه وقد غادر دون الحصول على رواتبه المستحقة واستحقاقات نهاية الخدمة، مشيرا إلى أنه وكثيرين أنفقوا مبالغ ضخمة على تأمين الوظائف في قطر، وربما يدفعون قروضا مرتفعة الفائدة.