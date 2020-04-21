انهيار أسعار النفط الأمريكي.. تعرف على الفرق بين خام برنت وغرب تكساس

هوت أسعار الخام الأمريكي بقوة خلال تداولات، الإثنين، تزامناً مع تخمة كبيرة في المعروض النفطي في الأسواق، بالإضافة إلى ضعف الطلب العالمي على النفط مع تفشي فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.

وتراجعت عقود تسليم شهر مايو/أيار المقبل لخام غرب تكساس الأمريكي خلال التداولات لتتحول إلى أقل من الصفر للمرة الأولى في التاريخ

أسباب تراجع الخام الأمريكي

وهناك أسباب فنية لعبت دوراً في هبوط أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر مايو، حيث تنتهي صلاحية العقود غداً الثلاثاء، بما دفع المتداولين لبيعها بشكل سريع.

ومع ذلك فإن عقود تسليم شهر يونيو/حزيران المقبلة لم تسلم من الخسائر وتراجعت بنسبة 2.91% لتصل إلى 22.12 دولار للبرميل.

أنواع النفط

ويعد نوعا النفط الخام الأكثر تداولاً حول العالم، وهما خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت. وتوجد عدة اختلافات جوهرية بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت، من حيث موقع الاستخراج ونسبة الكبريت وبورصات وتوقيتات التداول.

ويتم استخراج خام غرب تكساس الوسيط من حقول النفط فى الولايات المتحدة، ويتم استخراجه بشكل أساسى من تكساس ولويزيانا وداكوتا الشمالية، ثم نقله عبر خط أنابيب إلى كوشينج، بولاية أوكلاهوما للتسليم.

وأدت التطورات التكنولوجية فى أوائل عام 2000 إلى إمكانية استخراج النفط من الصخر الزيتي، وهي العملية التي كان يعتقد أنها مستحيلة في ذلك الوقت، وقد أطلق على هذه العملية اسم "ثورة النفط الصخري" وأدت إلى إنتاج كميات أكبر من النفط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقوم متداولو نفط غرب تكساس الوسيط، على نحو مماثل، بمراقبة عوامل العرض والطلب في الولايات المتحدة، فأي ارتباك قد يحدث في خام برنت أو خام غرب تكساس الوسيط من شأنه أن يتسبب في حدوث تغير في هامش السعر بين خام غرب تكساس وخام برنت، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تحرك أحد الأسواق بقوة أكبر من الآخر.

ويتم استخراج خام برنت من حقول النفط في بحر الشمال ويشير "خام برنت" إلى مزيج من 4 هي زيوت خام - برنت، فورتيز، أوزبيرج، وإيكوفيسك التي يشار إليها مجتمعة باسم "خام برنت".

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ويحتوي خام برنت وخام غرب تكساس على نسب مختلفة للغاية من الكبريت وجاذبية معهد البترول الأمريكي التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على سعر أنواع النفط المختلفة.

وفي حين أن خام غرب تكساس الوسيط، يحتوي على نسبة من الكبريت تبلغ 0.24%، يحتوي خام برنت على نسبة من الكبريت تبلغ 0.37%. وكلما انخفضت نسبة الكبريت في النفط أصبح النفط "أكثر حلاوة" وأصبح من السهل تكريره. ويعد كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت من أنواع النفط الحلو.

ويتم تصنيف كل من خام برنت والنفط على أنهما من أنواع النفط الخفيفة نسبياً

وتصل نسبة الكبريت بخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 0.24%، أما نسبة الكبريت في خام برنت تصل إلى نحو 0.37%.

في الماضي، كان خام غرب تكساس الوسيط يتداول عند سعر أعلى من خام برنت، ومع ذلك بسبب ثورة إنتاج النفط الصخري في أوائل عام 2000 (التي ارتفع فيها إنتاج خام غرب تكساس الوسيط) بجانب المزيد من الواردات إلى الولايات المتحدة من كندا، انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط، وعادة ما يتداول الآن عند سعر منخفض عن خام برنت.

وخلال الوقت الراهن يأتي خام غرب تكساس الوسيط ليكون هو المعيار القياسي لأسعار النفط في الولايات المتحدة، في حين أن باقي دول العالم - وما يقرب من ثلثي جميع عقود النفط المتداولة - يتم تسعيرها وفق خام برنت وهو الأمر الذي يجعل خام برنت معياراً قياسياً على الصعيد العالمي.

ويُعرف مدى تباين الأسعار بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت على أنه الفارق بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت. سوف يتغير الفارق من وقت لآخر، حيث إن قوى العرض والطلب لكل من نوعي النفط الخام تتسم بالمرونة بسبب العوامل الجيوسياسية والطقس والتنظيم.

هناك مجموعة متنوعة من المنصات، حيث يتم تداول أنواع النفط وفقاً لبلد الإقامة، وتأتي إحدى الطرق الرئيسية لتداول النفط الخام عبر العقود الآجلة، ومع ذلك هناك اختلافات بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت، يتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عبر بورصة نيويورك التجارية (NYMEX)، المملوكة لبورصة شيكاغو التجارية (CME)، ويتم تسليم عقود خام غرب تكساس الآجلة في كوشينج أوكلاهما، وتتسم مدينة كوشينج بكونها منطقة لتبادل عمليات النقل، حيث تلتقى بها خطوط الأنابيب وتوجد بها مرافق تخزين يسهل الوصول إليها من جانب مصافي التكرير والموردين، يتم تداول العقود الآجلة لخام برنت عبر بورصة إنتركونتيننتال (ICE) في لندن.

وطبقاً للجدول الزمني لساعات تداول النفط فإن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط من الأحد إلى الجمعة من 5:00 صباحاً إلى 4:00 مساءً بتوقيت شيكاغو مع استراحة لمدة 60 دقيقة كل يوم بدءاً من الساعة 4:00 مساءً بتوقيت شيكاغو.

بينما ساعات تداول العقود الآجلة لخام برنت من الأحد إلى الجمعة من الساعة 7:00 صباحاً إلى 5:00 مساءً بتوقيت شيكاغو في اليوم التالي.