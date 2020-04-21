ترامب فى مؤتمر كورونا: الفترة الحالية الأفضل لشراء النفط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

قال دونالد ترامب، أن جميع الدول الأعضاء في أوبك+ اتفقوا على تخفيض الإنتاج من النفط، وأضاف إن ازمة انعدام الطلب على البترول هذه ‏الفترة يرجع للإغلاق، مشيرا إلى أن المصانع لا تعمل ولا احد يقود سيارته للذهاب للعمل.‏ واعلن ترامب أن الحكومة الأميركية ستشتري 75 مليون برميل نفط لتخزينها ضمن الاحتياطي الاستراتيجي حيث يعتقد انها الفترة الأفضل ‏لشراء وتخزين النفط.‏ يذكر ان موقف الرئيس الأمريكي يأتي لقناعاته بضرورة العودة إلى العمل، لوقف نزيف الاقتصاد الحاد والذى خرج عن السيطرة رغم ‏خطة التحفيز التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية بأكثر من 3 تريليونات دولار، مخصصة للشركات والأفراد المتعثرين.‏

