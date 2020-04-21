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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب فى مؤتمر كورونا: الفترة الحالية الأفضل لشراء النفط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020
قال دونالد ترامب، أن جميع الدول الأعضاء في أوبك+ اتفقوا على تخفيض الإنتاج من النفط، وأضاف إن ازمة انعدام الطلب على البترول هذه الفترة يرجع للإغلاق، مشيرا إلى أن المصانع لا تعمل ولا احد يقود سيارته للذهاب للعمل. واعلن ترامب أن الحكومة الأميركية ستشتري 75 مليون برميل نفط لتخزينها ضمن الاحتياطي الاستراتيجي حيث يعتقد انها الفترة الأفضل لشراء وتخزين النفط. يذكر ان موقف الرئيس الأمريكي يأتي لقناعاته بضرورة العودة إلى العمل، لوقف نزيف الاقتصاد الحاد والذى خرج عن السيطرة رغم خطة التحفيز التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية بأكثر من 3 تريليونات دولار، مخصصة للشركات والأفراد المتعثرين.
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