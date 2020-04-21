كارثة.. شاب مصري يهرب من الحجر الصحي (تفاصيل)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

شهدت إحدى المحافظات في صعيد مصر واقعة غريبة بهروب شاب مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، من الحجر الصحي، لحضور عزاء والدته.



وقال مصدر طبي في مستشفى الحجر الصحي بمحافظة أسوان (محل الواقعة)، إن "الشاب كان في مقر العزل التابع لجامعة أسوان، وهرب لحضور عزاء والدته التي توفيت إثر إصابتها بالفيروس المستجد".

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وأضاف المصدر -في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "الشاب تسبب في حالة ذعر بين الأهالي في منطقة بشير بك (محل سكنه)، بعد ظهوره لتلقي العزاء في والدته التي توفيت داخل مستشفى الحجر بالصداقة الجديدة".

ولفت إلى أن "الجهات المعنية اتخذت خطوات وقائية، بتأخير إجراءات خروج جثة والدة الشاب من مستشفى العزل، لحين إنهاء الأمر وإعادته لمكان الحجر، حتى لا يحدث اختلاط ويتسبب في إصابة آخرين".

كانت مصر سجلت الإثنين، أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا المستجد، بـ 189 إصابة جديدة بالفيروس "الفتاك"، إلى جانب 11 حالة وفاة جراء الفيروس التاجي.

وقالت وزارة الصحة - في بيان لها إن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في مصر بلغ 3333 إصابة، و250 وفاة.