الأسد: تصرفات تركيا تفضح حقيقة نواياها فى إدلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

اتهم الرئيس السوري بشار الأسد تركيا بخرق الاتفاقات التي أبرمتها سواء في أستانا أو في سوتشي، واعتبر أن إقامتها قواعد عسكرية في إدلب تفضح حقيقة نواياها، للمس بسيادة ووحدة أراضي سوريا.



وقال الأسد، خلال محادثات أجراها مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي وصل العاصمة السورية اليوم، في أول زيارة له منذ عام، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، إن تركيا لم تلتزم بالاتفاقات التي وقعتها سواء في أستانا أو في سوتشي والتي تنص جميعها على الاعتراف بسيادة ووحدة الأراضي السورية.

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وتناول لقاء الأسد مع ظريف، الذي جرى وهما مقنعان بكمامات واقية، آخر مستجدات المسار السياسي في سوريا ومن بينها اللجنة الدستورية وتطورات الأوضاع في الشمال السوري في ظل التعدي المستمر من قبل تركيا على السيادة السورية، وفقا لـ"سانا".

وضمن هذا الإطار، أكد الأسد أن تصرفات تركيا على الأرض تفضح حقيقة نواياها وعدم احترامها سيادة ووحدة الأراضي السورية.

واعتبر الرئيس السوري أن التعدي المستمر من قبل تركيا على سيادة وأرضي الجمهورية العربية السورية سواء باحتلالها المباشر للأرض أو من خلال زيادة عدد ما تسميه نقاطا للمراقبة، والتي هي ليست سوى قواعد عسكرية فعليا، تفضح نواياها.