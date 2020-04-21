ترامب: حاكم نيويورك سيأتى للبيت الأبيض اليوم لمناقشة ملف كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 أبريل 2020

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي، أن حاكم نيويورك، حيث أكبر بؤرة لجائحة كورونا في البلاد، أندريو كوومو، سيزور اليوم الثلاثاء البيت الأبيض لمناقشة إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

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وكان حاكم ولاية نيويورك الأميركية، آندرو كومو، أعلن الأحد الماضي، أن فيروس كورونا المستجد بدأ مرحلة التراجع في الولاية.

وقال كومو: «لقد تجاوزنا نقطة الذروة، وكل المؤشرات في هذه المرحلة تدل على أننا بتنا في مسار انحداري لمنحنى فيروس كورونا في الولاية».

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.