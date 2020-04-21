تركيا تتجاوز الصين في إصابات كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا، تلك التي سجلت في الصين منذ بدء تفشي المرض فيها، للمرة الأولى على الإطلاق.

وسجلت تركيا أمس الأول 3977 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد 86 ألفا و306 حالات، وفقا لوزارة الصحة التركية.

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ووصلت حصيلة الوفيات جراء المرض في تركيا إلى 2017 بعد تسجيل 127 حالة جديدة الأحد، وفقا لما أعلنته الوزارة.

وكانت الصين سجلت في اليوم نفسه 83 ألفا و805 إصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض فيها، وفقا لأرقام جامعة «John Hopkins».

وتعد تركيا البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في الشرق الأوسط، تليها إيران، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وقال وزير تركي، إن سلطات بلاده أجرت ما يقارب من 635 ألف اختبار فيما تعافى ما يقارب من 12 ألف شخص من الفيروس.

واتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات وحظر التجمعات الواسعة.