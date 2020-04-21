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العدالة والتنمية يغلق مستشفى لحزب معارض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة أغلقت وزارة الصحة التركية التي يسيطر عليها حزب إردوغان الحاكم «العدالة والتنمية» مستشفى ميدانيا أقامه حزب الشعب الجمهوري المعارض. Advertisements وكان المستشفى افتتح في مدينة أضنة لتوفير العلاج لمصابي فيروس «كورونا»، إلا أن حكومة إردوغان أصدرت قرارا بإغلاقه دون مبررات وفقط مكايدة سياسية. ومنع إردوغان حملة تبرعات للمعارضة لمساعدة متضرري كورونا، وسمح للمنظمات والجمعيات الموالية للحكومة بجمع الأموال. ووصفت صحف تركية معارضة الموقف بأنه تحالف من إردوغان مع فيروس كورونا المستجد على الشعب التركي الذي بات أكثر المتضررين من انتشار «كوفيد 19» في منطقة الشرق الأوسط.



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