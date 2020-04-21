الجيش الليبي يقتل 9 مرتزقة تابعين لأنقرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - القاهرة
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان من لندن عن مقتل 9 مسلحين سوريين موالين لتركيا خلال معارك مع الجيش الليبي على محاور عدة في الأراضي الليبية.
وأشار إلى وقوع مزيد من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا، حيث بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 199 مقاتلا، والقتلى من فصائل لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وسليمان شاه.
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