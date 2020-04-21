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بيدار: حجب مواقع سعودية وإماراتية يكشف ارتباك إردوغان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وصف رئيس تحرير صحيفة «أحوال تركية» يافوز بيدار، حجب السلطات التركية مواقع إخبارية سعودية وإماراتية بأنه امتداد لعمليات القمع التي يواجه بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من يختلف معه في الرأي.

وقال إن ذلك لا يخرج من سياق حظر أوسع، وليس إلا امتدادا لعملية وقف التدفق الحر للمعلومات، وأشار إلى أن حكومة إردوغان لا تزال مرتبكة بسبب قدرتها المحدودة على إدارة الأزمة، خاصة بعد تفشي كورونا، فهي بحاجة ماسة إلى المساعدات المالية الدولية.

وقال بيدار في تصريحات نقلها موقع «24 ساعة» الإماراتي، إن المعادلة واضحة منذ فترة طويلة. فمع توسع الأزمة التركية أبعد من السياسات المحلية والإقليمية الفوضوية إلى الاقتصاد، كانت ردود الفعل المتسقة لحكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هي خنق كل ما تبقى من وسائل الإعلام التقليدية والرقمية.