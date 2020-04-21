برلمانى يدعو الجمعيات الأهلية لمساعدة محدودى الدخل لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية تكثيف جهودها لدعم الدولة فى مساعدة محدودى الدخل فى العبور من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتقديم المساعدات لهم لتخفيف الأزمة الحالية عليهم، لاسيما وأننا مقبلون على شهر رمضان.
ودعا عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الخليج 365"، المواطنين المقتدرين إخراج الأموال التى كانت مخخصة للعمرة والحج لمصالح مساعدة محدودى الدخل، خصوصا أن ثواب ذلك عظيم فى ظل الجائحة التى ظهرت فى العالم.
وفى السياق ذاته، لفت النائب أحمد علي، إلى أهمية دور وسائل الاعلام ورجال الدين الحيوى والهام، فى هذا الأمر بتوعية المواطنين على ثواب وأهمية دعم محدودى الدخل، مشيدا برجال الأعمال الذين تبرعوا لصندوق "تحيا مصر" لدعم مجهودات الدولة ضد فيروس كورونا.
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، قد تلقى خطابات من عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى بتبرعهم لدعم مجهودات الدولة فى محاربتها لكورونا، الأمر الذى ثمنه رئيس الوزراء هذه المساهمة الإيجابية التى تمثل تجسيداً للمسئولية المجتمعية تجاه الوطن فى هذا الظرف الاستثنائى الذى يعيشه الوطن، مؤكدا أن مبادرات رجال الأعمال والقطاع الخاص الجاد، لمساندة الحكومة فى مواجهة هذه الأزمة العالمية، تؤكد أننا معا شريكان فى بناء الوطن، وتحقيق أحلام أبنائه، وفى الوقت نفسه، مواجهة تحدياته، والتخفيف من آلام أزماته.
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