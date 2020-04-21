شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان" ترد على خطورة تناول مأكولات بمصانع ظهر فيها إصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه لم يثبت علميا انتقال عدوى كورونا من مأكولات تم تصنيعها فى مصانع بها مصابين بهذا الفيروس، مشددًا على أن طريقة الحفظ وعمليات تعبئة هذه الأطعمة لا تمكن من وصول الفيروس لآخرين.

وأوضح "مرشد" فى رده على التساؤلات التى أثيرت فى هذا الصدد نتيجة ظهور حالات إصابة بعدد من المصانع الغذائية، أن ما يستوجب فعله فى هذه الحالة هو الإغلاق الجزئى للمصنع للتعقيم بمستوى أعلى لعدم نقل العدوى لعاملين آخرين وعزل لكافة المخالطين وهو ما يحدث بالفعل وهناك إجراءات حكومية صارمة فى ذلك.

وطالب عضو مجلس النواب، ضرورة اخضاع كافة العاملين بالمصانع للكشف الطبى الدورى والتتبع الصحى لهم وقياس لدرجة الحرارة بشكل يومى قبل دخولهم المصنع، مبديا صعوبة إجراء فحص طبى دورى نظرا للتكلفة العالية ولا يوجد دولة فى العالم أجرته ، قائلا: الاختبارات دائما تتم للمخالطين للإصابة والقريبينمنه بشكل دورى.

وكانت كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل الوزارة 78 حالة وفاة بفيروس كورونا بنسبة 34.8% آخر أسبوع، بينما سجلت الوزارة 121 حالة وفاة بنسبة 54.0% وأكدت البيانات أن مصر سجلت آخر 1093 حالة مصابة بكوفيد 19 فى أسبوع وسجلت آخر 1582 حالة فى 10 أيام بنسبة 52.1%.