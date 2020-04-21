تصيب بالشلل وفشل التنفس.. "سموم الإسكندرية": لا تتناولوا هذه السمكة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - (أ ش أ):

حذر مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، من سمكة الأرنب والتي تحتوي على أقوى السموم فاعلية ويسمى "هومن".

وأضاف المركز، في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن سمك الأرنب محرم صيدها وبيعها لما تحتويه من السم، الذي لا يتكسر بالحرارة أو الغليان.

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وأشار البيان إلى أنه لا يوجد مصل مضاد لهذا السم، حيث تتواجد بالسمكة غدد سامة تحت الجلد وبجانب النخاع والأحشاء، خاصة الكبد ويمتد ليصل إلى لحم السمكة.

وأوضح أن أعراض التسمم تبدأ في الظهور خلال ساعة، وقد تتأخر ليومين حسب كمية السم التي تم تناولها وتتمثل الأعراض الأولية في الإحساس بالغثيان وآلام بالبطن وقيئ وإسهال وتؤدي إلى هبوط ضغط الدم وانخفاض معدل ضربات القلب، فضلًا عن خطورتها في التأثير على الجهاز العصبي، والذي يتمثل في الإحساس بالتنميل وضعف العضلات وشلل عضلات الجسم وفشل التنفس والغيبوبه مما يتطلب دخول المريض الرعاية الحرجة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

ووجه المركز رسالة تحذيرية بتوخي الحذر عند شراء أسماك غير معروفة المصدر والامتناع عن صيد هذه الأسماك أو تناولها.​